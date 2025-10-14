S. MARIA C.V. LE FOTO. Scontro tra auto nella notte, l’incrocio tra Via Avezzana e Via Napoli si dimostra ancora ad alta pericolosità

La posizione dei veicoli coinvolti fornisce un’indicazione su come potrebbe essere accaduto l’incidente. Ma qui il problema è costituito dai mancati provvedimenti per rendere quell’incrocio più sicuro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – L’incrocio cieco che interseca Via Avezzana con Via Napoli si dimostra, ancora una volta, punto di grande pericolosità per la circolazione stradale cittadina. Anche stanotte, poco prima dell’una, si è sviluppato un incidente, che fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenza, ma solo lievi contusioni per i conducenti delle auto coinvolte.

Come si vede dalle foto è probabile che si sia verificato un urto tra le due auto coinvolte. Una, quella di colore rosso, probabilmente una Citroen, ha riportato, infatti, danni alla portiera che fano ritenere che questa sia stata colpita dall’altro veicolo, in quanto l’ammaccatura è rientrante all’interno. E’ probabile poi che l’auto bianca abbia terminato la sua corsa contro un muretto, producendo seri danni alla parte anteriore. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.