S. MARIA C. V. LE FOTO. Scoppia incendio nella palestra del carcere Uccella, vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco proveniente dal Comando provinciale di Caserta, con l’ausilio di un’autoscala e di una seconda squadra del distaccamento di Aversa hanno lavorato allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un incendio è divampato questa mattina, mercoledì 30 luglio, alle 10.00 circa, all’interno della palestra del carcere Uccella dove si allenano le fiamme azzurre della polizia penitenziaria. Secondo quanto ricostruito a provocare il rogo sarebbe stato un intervento di manutenzione del tetto della palestra con la guaina che ha provocato la combustione.

I pezzi di guaina disciolti e in fiamme hanno danneggiato le attrezzature presenti nella palestra. Immediata l’allerta al 115. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, con l’ausilio di un’autoscala e di una seconda squadra proveniente dal distaccamento di Aversa. Fortunatamente non si registrano feriti: al momento dell0intervento all’interno della struttura non era presente nessuno