S. MARIA C.V. Lite in famiglia sfocia nel sangue. Padre accoltella il figlio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una lite familiare ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Santa Maria Capua Vetere in via Galatina.

Padre e figlio sono prima venuti alle mani, urla, spintoni, poi il genitore ha afferrato un coltello e colpito il giovane di striscio ad una gamba.

Sono stati i vicini ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul posto si sono portate due ambulanze e le forze dell’ordine che hanno arrestato l’autore del gesto mentre il figlio è stato ricoverato in ospedale dove le sue condizioni sembrerebbero non destare preoccupazione.