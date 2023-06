S.MARIA C.V. Non si ferma all’alt della polizia municipale, latitante arrestato dopo folle inseguimento per le vie della città. IL NOME

La corsa è terminata con un tamponamento in via Ferdinando di Borbone

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Latitante arrestato dopo un lungo inseguimento dagli agenti del comando di polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere. Gli agenti di polizia municipale, questa mattina, nei pressi dell’area mercato hanno notato due persone avvicinare un anziano per segnalare che aveva una ruota a terra, offrendosi di aiutarlo. L’atteggiamento dei due ha però insospettivo i vigili urbani che sono rimasti in attesa di capire cosa stesse succedendo. E’ a quel punto che i due, in realtà truffatori che volevano approfittarsi della vittima per trafugare qualcosa dall’auto, si sono sentiti scoperti e sono velocemente saliti a bordo della loro auto, una Fiat 500.

Gli agenti di polizia municipale, insospettiti, hanno intimato l’alt al veicolo ma i due si sono dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento terminato solo in via Ferdinando di Borbone dopo che i due hanno impattato violentemente contro una vettura.

A quel punto gli agenti, armi in pugno, sono riusciti ad ammanettare i due. All’esito dei dovuti controlli è emerso che uno dei due, Rosario E., destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Forlì in quanto deve scontare pene per 4 anni, 4 mesi e 2 giorni, era latitante dal mese di ottobre.