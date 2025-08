S. MARIA C.V. Noto imprenditore 50enne cade in ciabatte da tre metri di altezza. Gravi ferite: “Cercavo l’anello di Padre Pio”

Titolare di una cartolibreria e di un conosciuto agriturismo. Il fatto si è verificato nelle prime ore della serata di oggi. Codice rosso. Ora è ricoverato in condizioni serie

S. MARIA CAPUA VETERE – È caduto dal tetto del suo garage, in via Irlanda, parco Anfiteatro, zona nuova area C1 Nord della città, a pochi passi dalla gelateria Paletta d’oro. Un tonfo da circa tre metri di altezza e serie ferite.

Ai sanitari del 118, che lo hanno soccorso ha raccontato di essere inciampato mentre, in ciabatte, cercava il suo anello devozionale di Padre Pio. Ora C. M., 50 anni, di Santa Maria Capua Vetere, proprietario di una cartolibreria in città e titolare dell’agriturismo Casale Sant’Alfonso di Pontelatone, si trova ricoverato nell’ospedale di Caserta dov’è arrivato in codice rosso.

Solo dagli esami clinici si potrà capire se ha o meno subito fratture e altre lesioni.