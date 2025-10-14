S.MARIA.C.V. Occhio alla truffa. Finto poliziotto prova a fermare automobilisti
14 Ottobre 2025 - 11:00
La denuncia è arrivata da parte di una delle vittime che è riuscita a sfuggire alla truffe, diffondendo poi sui social l’accaduto
SANTA MARIA CAPUA VETERE (a.c.) – Truffa sventata nella giornata di ieri a Santa Maria Capua Vetere, all’altezza della Casa Circondariale.
Come condiviso da parte della vittima, H.M.L. sul numeroso e attivo gruppo Facebook di Ciò che vedo in città – SMCV, ieri, nel primo pomeriggio, un uomo, di circa 50 anni, si sarebbe impersonato in un finto poliziotto, utilizzando anche una sirena fasulla per rendere la copertura più credibile.
Il malfattore avrebbe agito a bordo di un SUV di colore grigio, senza riuscire, però, nella truffa, grazie all’astuzia della vittima che ha denunciato tramite il proprio profilo social subito dopo.