S. MARIA C.V. Paura in via Marconi, giovane in monopattino centrato da un’auto

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attimi di paura nella serata di ieri in via Marconi, dove un giovane a bordo di un monopattino elettrico è stato investito da un’auto condotta da una donna del posto.

L’impatto è avvenuto lungo un tratto particolarmente trafficato della strada. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo la carreggiata quando è stato urtato dal veicolo, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale, una volante del commissariato di polizia e una pattuglia dei carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico, rimasto bloccato per diversi minuti.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.