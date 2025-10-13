S. MARIA C.V. Rissa in piazza Mazzini, spunta un coltello

Si tratterebbe del secondo episodio a distanza di pochi giorni

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Piazza Mazzini è tornata al centro dell’attenzione per due violente risse avvenute in due giorni consecutivi tra gruppi di giovani, presumibilmente extracomunitari. In uno degli episodi è stato coinvolto anche un coltello. I residenti esprimono crescente preoccupazione per l’insicurezza e l’assenza di controlli efficaci.

I cittadini chiedendo interventi concreti per ripristinare sicurezza e decoro nei luoghi pubblici, criticando l’indifferenza della politica locale.