S. MARIA C.V. Ruba un’auto e provoca incidente, poi fugge a piedi

L’auto rubata a Casapesenna. All’arrivo della polizia il ladro si era già dato alla fuga

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Furto d’auto con finale rocambolesco in via Galatina, a Santa Maria Capua Vetere, dove un ladro ha rubato una Ford Fiesta, si è schiantato contro un’altra vettura e ha abbandonato il mezzo rubato in mezzo al traffico cittadino, dileguandosi a piedi. L’episodio ha generato scompiglio e curiosità tra i passanti, accorsi sul luogo dell’incidente per prestare soccorso.



L’allarme è scattato quando il conducente della Citroen, coinvolta nello scontro, ha prontamente avvisato le forze dell’ordine. Tuttavia, all’arrivo degli agenti, il malvivente aveva già fatto perdere le proprie tracce, svanendo tra la folla.

I poliziotti hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Ford Fiesta, dopo l’impatto, avrebbe lasciato il veicolo al centro della carreggiata e sarebbe fuggito a piedi.



Grazie ai primi accertamenti, gli investigatori hanno scoperto che la Ford Fiesta era stata oggetto di furto. Il legittimo proprietario, un cittadino di Casapesenna, aveva già sporto denuncia. Il veicolo danneggiato è stato recuperato e trasportato al deposito giudiziario.

Ora, le forze dell’ordine sono attivamente sulle tracce del ladro, con l’obiettivo di identificarlo e consegnarlo alla giustizia.