S.MARIA C.V. Si chiude l’odissea giudiziaria per Biagio Di Muro. Prescritta l’associazione a delinquere connessa agli affidamenti comunali nel settore dei servizi sociali

L’indagine fu realizzata a suo tempo dalla Procura di Smcv. Il processo continua per l’ex dirigente Roberto Pirro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si chiude definitivamente anche l’ultimo capitolo giudiziario che ha coinvolto l’ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Biagio Di Muro, imputato ancora oggi per associazione a delinquere, quale presunto promotore e organizzatore di un sistema finalizzato alla corruzione relativo agli affidamenti sui servizi sociali del Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Si trattava del capo A di quella ordinanza che, qualche anno fa, portò all’arresto, tra gli altri, del dirigente dei servizi sociali Roberto Pirro. Dunque Biagio Di Muro esce da questo processo in quanto il capo di imputazione è prescritto, così come sancito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’associazione a delinquere viene dopo alle altre imputazioni che avevano determinato il non luogo a procedere per Dimuro, sempre per intervenuta prescrizione.

Il processo però continua proprio per il dirigente Pirro, oggi operante in un’altra area del Comune di Santa Maria Capua Vetere, che deve rispondere di altri reati come quello di falso in atto pubblico e di peculato, che non sono ancora stati cancellati dalla prescrizione.