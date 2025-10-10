S. MARIA. C. V. Trasforma circolo culturale in un centro scommesse illegali, DENUNCIATO

Guai anche per il titolare di una frutteria

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Prosegue l’attività di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, impegnati in un’operazione ad ampio raggio

Nel corso delle ispezioni, i militari – coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, dall’ASL e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Caserta – hanno posto particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni in materia di attività di gioco.

A seguito dei controlli, il titolare di di un circolo culturale, denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa. All’interno del locale, i Carabinieri hanno trovato postazioni e apparecchi utilizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Guai anche per una rivendita di frutta è stato denunciato per la mancata formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per lui sono scattate anche sanzioni amministrative per un totale di 1.850 euro.

Complessivamente, durante l’operazione, sono state controllate 78 persone e 67 veicoli, nell’ambito di un servizio volto a garantire la legalità e la sicurezza urbana.