S. MARIA C.V. Travolto da un’auto anziano finisce in ospedale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Momenti di grande paura si sono vissuti ieri sera poco dopo le 19:00 a Santa Maria Capua Vetere. Un uomo di 80 anni, mentre stava passeggiando lungo via Eugenio Della Valle, è stato improvvisamente investito da un’auto in corsa.

L’anziano è stato sbalzato a terra, riportando diversi traumi. Immediatamente i presenti in zona hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118: il personale sanitario ha provveduto a stabilizzare l’uomo e a trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Caserta.

L’ottantenne è stato affidato alle cure dei medici per i molteplici traumi riportati.