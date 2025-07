Sabato a San Felice a Cancello torna il Campania Felix, il circuito podistico targato Asi

Otto gare in programma fino a dicembre per la sesta edizione del circuito. Tutto pronto per la prima tappa «La Radiosa in corsa» capace di unire borghi, strade e passione podistica

CASERTA / SAN FELICE A CANCELLO (Pietro De Biasio) – San Felice a Cancello torna a indossare le scarpe da corsa. Sabato 12 luglio, Cancello Scalo ospiterà la prima tappa del Circuito Podistico Amatoriale «Campania Felix», giunto alla sua 6ª edizione, confermando la voglia di podismo che anima la regione. Il battesimo di quest’anno spetta a «La Radiosa In Corsa – È Ancora Primavera», gara organizzata dal Gruppo Sportivo La Radiosa Primavera, realtà che da anni lavora sul territorio per diffondere la cultura della corsa come sport di tutti.

Un nome, quello scelto, che è già un programma: perché qui si corre in piena estate ma con la leggerezza di una giornata primaverile. La distanza è quella classica dei circuiti amatoriali: 10 km, perfetti per chi vuole testarsi sul passo gara, ma ideali anche per i tanti appassionati che vivranno la giornata in compagnia, senza l’assillo del cronometro.

Come direbbe un vecchio allenatore: «Non serve avere il PB da copertina, basta avere la voglia di partire». E a San Felice a Cancello di voglia ne vedremo tanta. La manifestazione è aperta a tutti, dagli agonisti a chi vuole semplicemente godersi un pomeriggio di sport in un contesto di festa. Il «Campania Felix 2025» proseguirà fino a dicembre, toccando borghi, città d’arte e mete storiche del podismo campano. Ecco tutte le tappe in programma:

12 Luglio – San Felice a Cancello 1ª È Ancora Primavera – 10 km

7 Settembre – Santa Maria Capua Vetere 2ª Corri per Sant’Agostino – 10 km

18 Ottobre – Pastorano 8ª Corri Pastorano – 10 km

26 Ottobre – Salerno 30ª Strasalerno Half Marathon – 10 km / 21 km

9 Novembre – Alvignano 10ª Alvignano Corre – 10 km

16 Novembre – Santa Maria Capua Vetere 3ª Spartacus Run – 10 km

30 Novembre – Napoli 21 km dei Campi Flegrei – 10 km / 21 km

14 Dicembre – Bellona 6ª Corsa della Dea – 10 km

Otto prove per tutti i gusti: dalle 10 km filanti per lavorare sulla velocità, alle mezze maratone per chi cerca una sfida di fondo più impegnativa. Il tutto sotto l’egida di Asi, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, che garantisce qualità e serietà organizzativa. Le iscrizioni per la prima tappa sono già disponibili su garapodistiche.com, piattaforma seguita da Pasquale Pizzano.

E per chi ama portarsi a casa un ricordo, ci sarà anche «Gareinfoto», per immortalare partenze, arrivi e sorrisi di tutti i protagonisti. Dalla primavera di San Felice a Cancello all’inverno di Bellona, il «Campania Felix» conferma di essere uno dei circuiti amatoriali più vivi e partecipati della Regione: merito delle società sportive, dei tanti volontari e soprattutto di chi, con una maglietta tecnica e un pettorale, decide di correre qualche chilometro in compagnia. Come direbbe un vecchio coach: «I chilometri passano, la passione resta» E qui, di passione, ce n’è in abbondanza. 12 luglio: prima tappa, primo colpo di pistola, primo passo di una stagione che promette emozioni. Cancello Scalo vi aspetta: è ancora primavera, ed è sempre tempo di correre.