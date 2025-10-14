Sangue all’uscita di scuola: 15enne accoltellato da un compagno

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione avrebbe coinvolto diversi ragazzi e, per motivi ancora da chiarire, sarebbe sfociata in una violenta aggressione

Paura, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre, nel centro di Napoli, dove un quindicenne è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei all’uscita di scuola. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione avrebbe coinvolto diversi ragazzi e, per motivi ancora da chiarire, sarebbe sfociata in una violenta aggressione.

Uno dei giovani avrebbe estratto un coltello, colpendo ripetutamente il giovane al fianco e, subito dopo si sarebbe dileguato facendo perdere le proprie tracce.

La vittima, trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini, ha riportato varie ferite da arma da taglio, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni

I carabinieri, hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto, acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona al fine di risalire all’identità del responsabile e accertare la causa scatenante che ha portato all’aggressione.