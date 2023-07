SANGUE SULLE STRADE. Tre ragazzi casertani morti in poche ore. Incidente fatale anche per un 31enne

VILLA LITERNO – Difficile anche da raccontare la situazione che si sta delineando in queste ore.

Nella notte appena trascorsa, nella notte tra sabato e domenica, ci sarebbero stati tre incidenti mortali, tra Francolise, Vitulazio e Villa Literno. Una scia di sangue che sta attraversando la nostra provincia.

Dopo avervi dato la notizia del diciottenne morto a seguito di in incidente in moto con la fidanzata , dello schianto in auto di un gruppo da amici, che ha visto il decesso del conducente della vettura , un altro lutto arriva da Villa Literno.

Sempre questa notte ha perso la vita il trentunenne Antonio Di Fraia, originario di San Marcellino. L’incidente avvenuto lungo corso Umberto I, a Villa Literno.

Essendo una terribile vicenda avvenuta solo poche ore fa, non è ancora chiaro cosa sia successo e la dinamica della fatale collisione.