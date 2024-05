ULTIM’ORA. Rissa al semaforo tra operai del cantiere e due camerieri. Picchiati con pale e segnali stradali

Al momento pare ci sia stata un’aggressione per motivi di viabilità

SANTA MARIA CAPUA VETERE (ore 19.13) – Oltre al 118, i cui operatori sono intervenuti per curare i due camerieri che sarebbero stati aggrediti da alcuni operai in servizio al cantiere, sono arrivati in via Galatina, a Santa Maria Capua Vetere, anche agenti di polizia e carabinieri.

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se la versione dell’aggressione ai due dipendenti di un ristorante lì vicino sia corrispondente al vero.

Da quello che emerge in questi minuti, i due camerieri in auto sarebbero passati con il rosso, provocando l’ira degli operai in servizio su un cantiere stradale di via Galatina.

Le urla, qualche minaccia e si sarebbe sviluppata una rissa, con i camerieri malmenati con pale e segnali stradali dal gruppo di operai.

I due sarebbero stati feriti dai colpi inferti. Rimasti malconci dall’aggressione, non sono in pericolo di vita.