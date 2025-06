Sbanda con l’auto e si ribalta: incastrato fra le lamiere, arrivano i vigili del fuoco

Alla guida della vettura un 34enne di …

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

ALVIGNANO – Incidente, ieri sera, in via Crocelle ad Alvignanello. Un 34enne di Recale alla guida della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento nel ha perso il controllo finendo fuori strada.

Per liberare l’uomo dalle lamiere della vettura si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuco giunti sul posto unitamente ad un’ambulanza del 118.

Prestate le prime cure sul posto per il 34enne si è reso necessario, a causa dei molteplici traumi riportati, il trasporto presso l’ospedale di Piedimonte Matese dove è stato affidato alle cure dei medici.