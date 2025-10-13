Scandalo in un casa di riposo nel casertano: blitz dei carabinieri e viene chiusa. TUTTI I DETTAGLI

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

Denunciato il titolare per le gravi irregolarità riscontrate dai militari

MADDALONI – I Carabinieri della Stazione locale e del NAS di Caserta hanno disposto la chiusura definitiva di una struttura per anziani in seguito ai gravissimi illeciti emersi durante un’ispezione condotta oggi. I controlli hanno accertato numerose violazioni nelle norme di sicurezza alimentare, tra cui la preparazione e somministrazione di pasti senza alcuna autorizzazione e la mancata tracciabilità degli alimenti.

Nel corso dei sopralluoghi è stato sequestrato un congelatore a pozzetto, situato sul balcone della struttura, contenente circa 20 chilogrammi di prodotti alimentari privi di qualsiasi indicazione sull’origine e sul lotto di provenienza. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato l’assenza della documentazione obbligatoria prevista dal sistema HACCP per il monitoraggio dei rischi alimentari.

Il Dipartimento di Prevenzione ha quindi disposto l’allontanamento immediato dei cinque ospiti della struttura, trasferiti presso familiari o altre comunità regolarmente autorizzate, e la revoca definitiva dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Alla legale rappresentante del centro sono state contestate le violazioni amministrative accertate.