SCANDALO RIFIUTI. Scarti delle Ferrovie nascosti nel terreno, svolta per due imprenditori

Le accuse mosse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

VILLA LITERNO – Revoca del divieto di dimora per gli imprenditori Michele Fontana e Michele Oliviero accusati di smaltimento illecito di rifiuti. E’ quanto stabilito dal gip del tribunale di Napoli.

Nel corso dell’interrogatorio i due imprenditori avevano chiarito le proprie posizioni. Accolta l’istanza di revoca della misura cautelare presentata dal difensore, l’avvocato Mario Griffo. Oliviero e Fontana hanno potuto così rimettere piede in Regione e tornare a casa.

Colpiti da misura cautelare lo scorso 19 dicembre, secondo l’indagine della Dda che li ha coinvolti, avrebbero redatto Formulari di identificazione rifiuti, Fir, con dati falsi sia per il sito di smaltimento sia per la tipologia. Per gli inquirenti, i rifiuti sarebbero stati smaltiti illegalmente mediante l’abbandono su alcuni terreni agricoli di Villa Literno e di Campobasso.