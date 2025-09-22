Scappa dai carabinieri con la droga in auto. Il giudice: “era poca”, assolto 53enne

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

MONDRAGONE – È stato assolto con la formula “per particolare tenuità del fatto” Raffaele Santoro, 53enne originario di Napoli e residente a Mondragone, imputato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La Sezione Sesta Penale della Corte d’Appello di Napoli, presieduta dal giudice oggi, 22 settembre, ha così riformato la sentenza di primo grado emessa nel 2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannato a 8 mesi di reclusione.

La tesi difensiva dell’avvocato Marco Pagliaro è stata pienamente accolta dai giudici d’appello, i quali hanno applicato l’articolo 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità quando il fatto sia considerato di minima entità.

L’episodio risale al 2021, quando Santoro era stato fermato dai carabinieri di Mondragone dopo un breve inseguimento in auto. I militari avevano visto l’uomo gettare dal finestrino un barattolo contenente sei involucri di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina o crack. Nonostante l’accertamento del reato, la Corte ha valutato la quantità modesta della droga e le circostanze complessive, ritenendo il caso di tenuità tale da non richiedere una pena.