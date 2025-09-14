Scappano dai carabinieri e sfondano un’auto in sosta. In manette 24enne, due in fuga

TRENTOLA DUCENTA – I Carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 24enne di origine albanese, domiciliato a Frignano, dopo un inseguimento per le vie dei comuni di Trentola Ducenta e San Marcellino.

Il giovane era a bordo di una Fiat Punto insieme ad altri due individui, non ancora identificati, quando, alla vista dei militari in via Nuziale Sant’Antonio, ha tentato la fuga. L’auto si è schiantata contro una vettura in sosta in via F. De Sanctis a San Marcellino, rendendo il veicolo inutilizzabile.

I tre occupanti sono fuggiti a piedi abbandonando l’auto. Il 24enne è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento, mentre i suoi due complici sono riusciti a dileguarsi.

Dai controlli è emerso che l’arrestato non era in possesso di patente e che il veicolo era sprovvisto di assicurazione. Il giovane dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e circolazione senza copertura assicurativa. È stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.