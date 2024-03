Scarpe contraffatte restano sotto chiave: la Cassazione respinge il ricorso

La proprietaria, una 54enne cinese, ne ha chiesto il dissequestro ma …

CASERTA – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una 54enne, di nazionalità cinese, presentato al fine di ottenere il dissequestro della merce, scarpe contraffatte, finita sotto chiave da parte della guardia di finanza in un capannone del casertano.

I giudici hanno confermato l’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero, limitato a 3 scarpe per ciascun modello per verificare la contraffazione dei marchi.

La ricorrente ha contestato come i giudici non avrebbero tenuto conto di una consulenza di parte ma la Cassazione ha ribadito a riguardo, nel ricorso, la non specifica di come la perizia avrebbe potuto diversamente orientare la decisione dei giudici dichiarando, così, il ricorso inammissibile.