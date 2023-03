Scende a gettare la spazzatura e muore in strada

Quando i sanitari sono giunti sul posto purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tragedia, ieri sera, in via Vittorio Emanuele II, a Santa Maria Capua Vetere. Un uomo di 67 anni residente in un parco residenziale della zona è stato notato in strada da alcuni passanti. Allertati prontamente i soccorsi quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Da una prima ricostruzione dei fatti l’uomo era uscito di casa per gettare la spazzatura.