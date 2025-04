Scene da film sulla Statale. Ragazzo casertano beccato con la cocaina va in panico e scappa in auto. L’INSEGUIMENTO DEI CARABINIERI

CASAL DI PRINCIPE – Una notte da film quella vissuta a Varcaturo, dove un 29enne di Casal di Principe, L.P., è stato arrestato dopo un inseguimento ad alta tensione con i Carabinieri. Tutto è iniziato nei pressi del bar Cosmopolitan, dove l’uomo era fermo in auto.

Alla vista dei militari, per via del possesso di una dose di cocaina, ha tentato la fuga, lanciandosi sulla SS7quater contromano, lungo la corsia di emergenza, per oltre 10 chilometri.

Inseguito da due pattuglie, ha rischiato di impattare con i veicoli in transito finché, grazie all’intervento di altre unità della stazione di Varcaturo, è stato infine bloccato. Prima dell’arresto ha gettato la dose di droga dal finestrino, successivamente recuperata dai Carabinieri.

L.P. è comparso questa mattina, sabato 12 aprile, davanti al giudice Buono per il processo per direttissima con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal pubblico ministero, il giudice ha accolto l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Aniello Garofalo, disponendo la scarcerazione del giovane. Un risultato significativo per la difesa, che ha permesso al 29enne di tornare in libertà.