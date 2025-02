Schiaffi al volto e spintoni all’anziana madre per costringerla a lasciare l’appartamento, ARRESTATA 59ENNE

La donna, casalinga, pregiudicata dovrà espiare una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi

SPARANISE – Dovrà espiare una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, la 59enne di Sparanise, riconosciuta colpevole, nei confronti dell’anziana madre, di rapina, estorsione aggravata e continuata in concorso, invasione di terreni o edifici, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.



La casalinga, pregiudicata per reati contro la persona ed il patrimonio, è stata arrestata questa mattina dai carabinieri della Stazione di Sparanise che le hanno notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

I reati, per i quali la donna è stata riconosciuta colpevole, sarebbero stati commessi nel mese di dicembre del 2017 e avrebbero visto, quale unica vittima indifesa, la madre all’epoca dei fatti 80enne.



Le indagini, sviluppate dai militari dell’Arma, furono avviate a seguito della formalizzazione della denuncia querela presentata dalla vittima che, nel sottolineare i comportamenti violenti della figlia nei suoi confronti, il più delle volte accompagnati da schiaffi al volto e spintoni, specificò che l’azione della stessa era finalizzata esclusivamente a costringerla, anche attraverso continue minacce fisiche, a lasciare il suo appartamento per potersene appropriare.

L’arrestata, dopo le formalità procedurali, è stata accompagnata presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano, dove è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.