Schiaffi e pugni a un dipendente del Comune di MONDRAGONE: 58enne condannato

MONDRAGONE – La lite nacque il 14 settembre 2020 quando l’imputato, Vincenzo I., 58enne di Mondragone finito sotto processo per lesioni personali e minacce ai danni del dipendente dell’ufficio tecnico, S.C., del Comune di Mondragone. Il 58enne si era recato in Municipio per chiedere spiegazioni riguardo una sentenza di abbattimento emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere per lo stabilimento balneare di sua proprietà

Il dipendente cercò di spiegare al 58enne l’estraneità del suo ufficio ma accecato dall’ira Vincenzo I., colpì con pugni, schiaffi e spintoni il tecnico comunale, arrivando a lanciargli addosso con violenza il casco della propria moto. All’aggressione fisica sono seguite anche le minacce di morte. Per questi motivi il giudice di Carinola, Bruna Colacicco, ha condannato il 58enne a 800 euro di multa oltre al risarcimento del danno e alle spese processuali.