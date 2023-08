Schianto all’incrocio: centauro finisce sull’asfalto

Ennesimo incidente tra via Troisi e via Bugnano.

ORTA DI ATELLA. Un incrocio ben noto a motociclisti ed automobilisti, quello dove ieri si è verificato l’ennesimo incidente. Uno scooter si è schiantato contro una vettura, probabilmente per una mancata precedenza. Il centauro è finito a terra ma pare che, a parte lievi escoriazioni, non abbia riportato gravi danni. I residenti, invece, sono molto preoccupati: tanti, troppi i sinistri verificatisi tra via Troisi e via Bugnano.