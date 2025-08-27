Schianto nella notte in zona movida, corsa in ospedale per una donna

Il violento scontro nei pressi dei locali della movida in via Agostino Stellato

SAN PRISCO – Indicente, questa notte prima delle 2:00, nella zona della movida in via Stellato, a San Prisco.

Per cause ancora in corso di accertamento una vettura e una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio una donna di 62 anni alla guida della moto. A seguito del violento urto la 62enne è stata sbalzata dalla moto finendo a terra e restando ferita. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla motociclista e poi trasportata all’ospedale di Caserta e affidata alle cure dei medici