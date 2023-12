Schianto in auto: paura per un bimbo di 15 mesi

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate in via …

ORTA DI ATELLA – Incidente questo pomeriggio, per una famiglia di Orta di Atella, nei pressi di via Arturo Toscanini.

La vettura sulla quale viaggiava il nucleo familiare, tra cui un bambino di soli 15 mesi, si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un’auto proveniente a dalla direzione opposta. Allertati i soccorsi sul posto si sono portati i sanitari del 118. Fortunatamente per nessuno dei coinvolti si è reso necessario il trasporto in ospedale