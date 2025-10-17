SCHIANTO IN AUTOSTRADA. Traffico bloccato per chilometri tra S.MARIA C.V. e CASERTA NORD

17 Ottobre 2025 - 17:00

Traffico in tilt in Autostrada

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CASERTA (a.c.) – Incidente sull’autostrada A1 nel tratto intermedio tra le uscite di Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord.

Come riportato da Autostrade per l’Italia, la viabilità risulta totalmente paralizzata con code di oltre 3 km nel tratto che porta verso la barriera Napoli Nord. L’entità dell’incidente è ancora sconosciuta, seguiranno aggiornamenti in caso di gravi conseguenze per i veicoli coinvolti.

