SCHIANTO IN AUTOSTRADA. Traffico bloccato per chilometri tra S.MARIA C.V. e CASERTA NORD
17 Ottobre 2025 - 17:00
E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY
E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST
SANTA MARIA CAPUA VETERE/CASERTA (a.c.) – Incidente sull’autostrada A1 nel tratto intermedio tra le uscite di Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord.
Come riportato da Autostrade per l’Italia, la viabilità risulta totalmente paralizzata con code di oltre 3 km nel tratto che porta verso la barriera Napoli Nord. L’entità dell’incidente è ancora sconosciuta, seguiranno aggiornamenti in caso di gravi conseguenze per i veicoli coinvolti.