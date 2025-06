Schianto in moto, c’è un indagato per la morte di Luigi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

RECALE – La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito alla tragica morte di Luigi Corrado avvenuta ieri pomeriggio in un drammatico incidente in moto. Al centro dell’indagine è finito un quarantenne della provincia di Avellino, dipendente di un’attività milanese, identificato come il conducente dell’autoarticolato coinvolto nello scontro.



Secondo i primi riscontri, l’autista del mezzo pesante non avrebbe assunto né alcol né droga. L’iscrizione nel registro degli indagati, come spiegato, è un atto dovuto in questi casi, che consente di svolgere tutte le verifiche necessarie.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Macerata Campania, i quali hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. L’incidente è avvenuto in via Donizetti, all’altezza dell’intersezione con via Ponteselice.



Una prima ricostruzione suggerisce che il camion stesse effettuando una manovra di svolta quando la moto, sopraggiunta dalla direzione opposta, si è violentemente scontrata contro la parte posteriore del mezzo pesante. Il centauro è stato sbalzato con violenza, riportando ferite fatali.

Il corpo del giovane è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nelle prossime ore verrà eseguito l’esame autoptico, a disposizione dell’autorità giudiziaria.