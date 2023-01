Sul posto i carabinieri

PIEDIMONTE MATESE – Incidente lungo via Aldo Moro a Piedimonte Matese. Lo scontro tra una moto e una vettura: ad avere la peggio è stato il centauro per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale. Carabinieri sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.