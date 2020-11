Schianto lungo l’Appia. Ci sono feriti. Tre in fuga

CAPUA/VITULAZIO – Brutto incidente lungo l’Appia tra Capua e Vitulazio. All’altezza del centro commerciale Il Decumano una vettura si è schiantata. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma sul posto sono arrivate due ambulanze in soccorso dei feriti che appaiono in serie condizioni. Uno degli occupanti, secondo quanto emerge, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo al momento dell’impatto, mentre tre persone sono irreperibili, forse si sono date alla fuga. Si cerca nelle campagne limitrofe.