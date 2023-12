Schianto nei pressi dell’ufficio postale: Carabinieri sul posto

Per i feriti si è reso necessario il trasferimento in ospedale

CASAL DI PRINCIPE – Schianto, ieri sera, lungo corso Umberto a Casal di Principe. Per cause ancora in corso di accertamento due vetture si sono scontrate in modo piuttosto violento nei pressi del locale ufficio postale.

Sul posto i carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso. Per i feriti si è reso necessario il trasferimento al Pronto Soccorso.