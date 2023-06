Schianto nella frazione. Tre feriti: soccorritori sul posto

Due le auto coinvolte

SAN FELICE A CANCELLO – Incidente, questa sera, in via Napoli, nella frazione Botteghino.

Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate. Sul posto si sono portati i carabinieri e i soccorritori del 118 . E’ di tre feriti il bilancio dello schianto: uno sarebbe stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta mentre altri due al pronto soccorso del nosocomio di Marcianise.