Schianto sulla Provinciale, Francesco non ce l’ha fatta. L’amico Christian morì sul colpo

Sì è spento dopo 13 giorni di agonia. Troppo gravi le ferite riportate

CAIAZZO– Un’altra tragedia scuote profondamente la comunità di Caiazzo. È arrivata purtroppo la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: Francesco, il diciassettenne rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente avvenuto qualche settimana fa ad Alvignano, non ce l’ha fatta. Il giovane studente di un istituto superiore di Piedimonte Matese è spirato dopo giorni di lotta tra la vita e la morte.

Nel violento schianto aveva perso la vita anche Christian Femiano mentre il fratello di quest’ilimo, Diodato, anch’egli coinvolto nell’incidente, è tuttora ricoverato in condizioni critiche.

Il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, ha comunicato pochi minuti fa la triste notizia attraverso un post sui social, esprimendo il cordoglio dell’intera comunità per una giovane vita spezzata troppo presto. “Una tragedia che ci lascia senza parole – scrive il primo cittadino –. Alla famiglia, ai compagni di scuola, agli amici e a chiunque abbia voluto bene a Francesco, va l’abbraccio più sentito da parte di tutta la cittadinanza”.

Le condizioni del ragazzo si erano aggravate nelle ultime ore, nonostante le flebili speranze che avevano tenuto viva la fede di familiari e amici. La notizia della sua scomparsa getta Caiazzo e l’intero comprensorio in un dolore profondo, appena riemersi dal lutto per la scomparsa di Christian, amico e compagno di viaggio in quella tragica giornata.

Francesco lascia nel dolore i genitori, una sorellina, i nonni e un’intera comunità che si stringe ora nel silenzio e nella preghiera. In occasione dei funerali, sarà proclamato il lutto cittadino.

Una doppia ferita per il territorio che piange ancora una volta la perdita di uno dei suoi figli più giovani.