Schianto sulla Provinciale: sagrestano indagato per duplice omicidio stradale

Il tragico schianto giovedì scorso nei pressi della locale stazione ferroviaria

SESSA AURUCNA / CELLOLE– E’ un 60enne residente in una delle frazioni del comune di Sessa Aurunca l’uomo che si trovava alla guida del furgone che, giovedì, ha travolto, e ucciso Pasquale Balzano e Rita Sciaudone. L’anziana coppia, non lontano dalla stazione ferroviaria di Sessa Aurunca, viaggiava a bordo della propria vettura, una Fiat Panda, quando è rimasta vittima di un tragico schianto con il furgone guidato da Emilio Di Pietro, sagrestano in una chiesa del posto. A fare chiarezza saranno le indagini svolte dalla polizia municipale del posto.