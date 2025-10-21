LA FOTO. Schianto tra auto al casello di CAPUA: ambulanza sul posto
21 Ottobre 2025 - 19:11
Seguiranno aggiornamenti
CAPUA – Incidente, poco fa, all’imbocco del casello autostradale di Capua, in direzione entrata. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro, riportando danni rilevanti. Le cause dell’impatto non sono ancora note, così come la dinamica dell’incidente.
Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.
Il traffico nella zona è fortemente rallentato, con code che si stanno formando in prossimità del casello.