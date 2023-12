Schianto tra due auto, ferito noto avvocato mondragonese

Mentre scriviamo, sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso. Seguiranno aggiornamenti

CASTEL VOLTURNO/MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Bruttissimo incidente stradale avvenuto poco fa nei pressi di Castel Volturno. In una delle due auto coinvolte nel sinistro, una Fiat 500 Xl distrutta dal violento impatto, viaggiava l’avvocato mondragonese Antonio Miraglia 38 anni, ricoverato presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno di ritorno dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver presieduto ad una udienza in tribunale per la convalida di un arresto. L’avvocato ha riportato ferite al capo, oltre che varie fratture e probabile lesione alla milza. Ferito anche il conducente dell’altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Cancello ed Arnone e due ambulanze. Mentre scriviamo, sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso. Seguiranno aggiornamenti.