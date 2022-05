MARCIANISE – Si è verificato un incidente oggi pomeriggio nel rione Macello a Marcianise lungo via Calvino. Coinvolte una Citroen e una Mazda che è finita fuori strada e si è ribaltata. Il conducente è stato condotto in ospedale a Caserta, ma le sue condizioni non sembravano gravi. Gli occupanti della Citroen, una coppia del Napoletano, è rimasta ferita.