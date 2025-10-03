SCIOGLIMENTO CASERTA. Il tribunale ha deciso: Carlo Marino, Massimiliano Marzo ed Emiliano Casale sono incandidabili
3 Ottobre 2025 - 16:15
CASERTA – La vicenda dello scioglimento del Comune di Caserta per infiltrazioni camorristiche segna un nuovo capitolo: il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato incandidabili l’ex sindaco Carlo Marino, l’ex assessore Massimiliano Marzo e l’ex vicesindaco Emiliano Casale.
Una decisione che in parte conferma le conseguenze gravi e durature derivanti dal decreto di scioglimento dell’amministrazione comunale di Caserta per condizionamenti mafiosi, firmato dal presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri alla fine dello scorso aprile.
La pronuncia arriva al termine del procedimento attivato sulla base della relazione redatta dalla Commissione d’accesso e trasmessa al Ministero dell’Interno, poi inoltrata al Tribunale competente. La Prima Sezione Civile del Tribunale di Santa Maria, presieduta dal giudice Giovanni D’Onofrio, ha ravvisato elementi sufficienti per precludere ai tre esponenti politici ogni futura candidatura, almeno per le prossime tornate elettorali.
Le motivazioni del provvedimento non sono ancora state rese pubbliche nella loro interezza, ma speriamo di avere qualche informazione in più nelle prossime ore, anche relativamente alla durata dello stop.