Scioglimento Comune Caserta. Piantedosi: “Stiamo lavorando. I tempi? Quelli che ci vogliono”

Abbottonatissimo e non poteva essere altrimenti, il ministro dell’Interno che ha parlato anche dell’ingarbugluata vicenda di Giugliano

CASERTA “Sui Comuni di Caserta e Giugliano stiamo lavorando”. Con poche parole il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde ai cronisti sulla situazione dei due Comuni campani che rischiano lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Sulla situazione di Caserta, dove la Commissione d’Accesso ha già fatto il proprio lavoro inviando la relazione tramite la prefettura al Viminale, il ministro ha sottolineato che si “sta facendo un lavoro approfondito, trattandosi di situazioni delicate”. Piantedosi non ha indicato date precise, ma ha garantito che “la decisione arriverà nei tempi che ci vorranno”. A Giugliano in Campania, terzo Comune della regione con i suoi 120 mila abitanti che quest’anno a fine maggio sarebbe dovuto andare al voto, la Commissione d’Accesso si è insediata a fine febbraio per un periodo di almeno tre mesi, per cui un’eventuale decisione potrebbe non arrivare in tempo per far tenere le elezioni. Piantedosi non si è comunque sbilanciato, e ha detto che “ci sono dei tempi previsti dalla legge e si vedrà se si farà in tempo ad arrivare ad una decisione prima del termine della presentazione delle liste”.