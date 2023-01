Scompare prematuramente Carmela D’Ambrosio: domani i funerali

La donna di 59 anni, sposata con Pio Iovinella, è venuta a mancare prematuramente gettando nello sconforto l’intera comunità, amici e parenti.

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lacrime per Carmela D’Ambrosio, 59 anni. La donna, sposata con Pio Iovinella, è venuta a mancare prematuramente gettando nello sconforto l’intera comunità, amici e parenti. Un dolore immane per la scomparsa di una donna piena di vita e allegria. I funerali si celebreranno domani alle 16:00 presso la Chiesa di San Massimo Vescovo ad Orta Di Atella. Appena giunta la notizia sono arrivati numerosi messaggi di addio e cordoglio.