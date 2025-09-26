Scompare un’altra ragazza, l’appello della famiglia per Kristina

SAN NICOLA LA STRADA – Dopo il caso della povera Morena (clicca sul nome per leggere l’articolo) che ancora seguiamo con apprensione, un’altra scomparsa segna la comunità di San Nicola la Strada. Kristina Feola, 25enne del posto, non è tornata a casa dopo la serata di ieri.

La povera ragazza, secondo quanto raccolto dalle dichiarazioni di amici e parenti, si sarebbe allontanata intorno alle 22.30 senza più dare proprie notizie. La preoccupazione è subito scoppiata tra i suoi cari, che non hanno esitato a lanciare un allarme sui social per sollecitare la comunità ad aiutare con la ricerca.

Sono state allertate le forze dell’ordine per proseguire le indagini. Nel caso qualcuno dovesse avvistare la ragazza, chiamare il 112 o il numero di riferimento: 3292818901