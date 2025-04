Sconfitta indolore per il Teano: il Gricignano passa (2-1), ma i sidicini festeggiano la salvezza matematica.

Un traguardo importante per la formazione rossoverde guidata da mister Gianluca Bottone, che ha onorato il match.

TEANO / GRICIGANO (Arnaldo Betti) – Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca solo per il risultato, ma non per la classifica. L’ASD Teano Calcio cade in casa contro la Polisportiva Gricignano per 2-1, ma può comunque festeggiare la matematica salvezza senza dover passare dai play-out. grazie al distacco di oltre otto punti tra il Vitulazio, terzo in classifica, e il Casapesenna già promosso in Promozione.

Un traguardo importante per la formazione rossoverde guidata da mister Gianluca Bottone, che ha comunque onorato il match disputando una gara gagliarda, combattuta fino all’ultimo e che avrebbe anche potuto avere un epilogo diverso.

Il primo tempo ha visto un Teano propositivo e pericoloso soprattutto con Giovanni Esposito, protagonista di due clamorose occasioni: al 20’, a tu per tu con il portiere ospite, si lascia ipnotizzare e calcia addosso all’estremo difensore invece di servire un compagno meglio piazzato; al 30’, tenta un pallonetto che scavalca il portiere, ma un difensore del Gricignano salva miracolosamente sulla linea.

Come spesso accaduto in stagione, una disattenzione difensiva nel finale di tempo costa cara: al 45’ è John Afful a sfruttare un’incomprensione tra i centrali sidicini in modo particolare di Mohamed Danso e a portare avanti i biancazzurri.

Nella ripresa il Teano torna in campo determinato a recuperare il risultato, trovando il meritato pareggio al 35’ grazie ad una prodezza della giovane promessa sidicina classe 2006 Stefano Napoletano, che da fuori area insacca il suo primo gol in carriera in Prima Categoria con un tiro imparabile.

Quando la gara sembrava indirizzarsi verso il pareggio, il Gricignano trova la zampata decisiva nei minuti finali, firmando il 2-1 definitivo. Un gol che, però, non rovina la festa sidicina: la classifica parla chiaro e certifica la permanenza in categoria senza passare per la lotteria degli spareggi salvezza.

Complimenti ai ragazzi di mister Gianluca Bottone e del suo fido secondo Antonio Carbone, che con sacrificio, spirito di gruppo e determinazione hanno centrato l’obiettivo stagionale. La sconfitta contro un buon Gricignano non cancella la soddisfazione di aver concluso al meglio una stagione fatta di crescita e consapevolezza che ha sicuramente reso contento il presidente Vincenzo De Angelis ed i suoi collaboratori.