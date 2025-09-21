Sconto di pena per il ras dei casalesi. Il no della Cassazione
21 Settembre 2025 - 10:28
Il ricorso alla Suprema Corte puntava a ottenere l’applicazione della riforma Cartabia
SAN CIPRIANO – La VII sezione penale della Cassazione, presieduta da Vincenzo Siani con relatore Daniele Cappuccio, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale di Oreste Reccia, considerato figura di spicco legata al clan dei Casalesi, contro l’ordinanza del gip di Napoli del 16 gennaio scorso
Il ricorso puntava a ottenere l’applicazione della riforma Cartabia, che prevede una riduzione della pena nei casi in cui non venga impugnata la sentenza abbreviata. Tuttavia, i giudici hanno sottolineato che la condanna di Reccia era già divenuta definitiva il 7 novembre 2022, dunque prima dell’entrata in vigore della riforma, rendendo inapplicabile la norma.
