Scontro in periferia, ferita una donna

E’ accaduto pochi minuti fa. Sul posto una pattuglia della polizia municipale in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118

VAIRANO PATENORA – Un incidente si è verificato, pochi minuti fa, alla periferia di Vairano Patenora. Per cause ancora in corso di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio una donna residente a Mignano Montelungo. Sul posto stanno gli agenti della Polizia Municipale in attesa dei sanitari del 118