Scontro in via Cappabianca a S. MARIA C.V.: coinvolta un’auto medica

Fortunatamente nessuno dei conducenti ha riportato conseguenze

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Paura, ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera in via Cappabianca (ex via Municipio) dove un’auto medica è rimasta coinvolta in uno scontro con una Fiat Uno bianca.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini della Polizia Municipale, che hanno gestito la situazione e provveduto a garantire la sicurezza della zona. È stato inoltre necessario l’intervento di un carroattrezzi per rimuovere i veicoli coinvolti e ripristinare la normale circolazione.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, ma fortunatamente nessuno dei conducenti ha riportato conseguenze. La viabilità è stata ristabilita in breve tempo.