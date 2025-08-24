Scontro tra auto: feriti anche due bambini
24 Agosto 2025 - 15:43
Due auto si sono scontrate violentemente, causando il ferimento lieve di alcuni passeggeri, tra cui due bambini trasportati al Santobono. Sul posto i carabinieri per i rilievi
VAIRANO PATENORA – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, lungo via Leonardo Da Vinci, nella frazione Scalo, nei pressi dell’area residenziale di nuova espansione. Due vetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto, presumibilmente causato da una mancata precedenza o da una disattenzione alla guida.
Le auto hanno riportato danni significativi, mentre le persone a bordo, fortunatamente, non avrebbero riportato gravi conseguenze. A bordo di uno dei veicoli viaggiavano anche due bambini, immediatamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e procedere con i rilievi del caso.