Scontro tra auto sull’Appia: quattro feriti, tre sono bambini

Trasportati all’ospedale “Santobono”

SESSA AURUNCA – Momenti di paura nella serata di ieri lungo la strada statale Appia, nel territorio di Sessa Aurunca, dove si è verificato un violento incidente stradale. Tre veicoli, che procedevano nella stessa direzione, sono rimasti coinvolti in un impatto la cui causa è ancora al vaglio degli inquirenti.

Subito dopo l’accaduto, sono stati allertati i soccorsi. Le ambulanze sono arrivate rapidamente per prestare assistenza ai feriti, mentre i carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti necessari per chiarire come si sia verificato il tamponamento multiplo.

Nel bilancio dell’incidente risultano quattro persone ferite: si tratta di una giovane donna di 25 anni, trasportata all’ospedale San Rocco in condizioni fortunatamente non gravi, e di tre bambini. Due dei piccoli, rispettivamente di 5 e 9 anni, sono originari di Sessa Aurunca; il terzo, un bambino di 8 anni, proviene da Roma. I tre minori sono stati accompagnati all’ospedale Santobono di Napoli per accertamenti e cure.